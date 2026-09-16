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08:45 В Казани наказали парня, катавшегося на скутере без прав
08:27 Казань стала самым популярным городом-миллионником для осеннего туризма
14:04 Дмитрий Медведев рассказал, почему России нужны свои IT-решения
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08:16 71 вражеский БПЛА уничтожен над Россией минувшей ночью
08:05 СИБУР получил первый российский полифталамид по собственной технологии
07:53 Погиб Герой России, уроженец Казани, генерал-майор Антон Грунис
07:00 Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане
06:00 На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и очень крепкий ветер
05:10 В России предложили запретить общепиту жарить панированные продукты
04:24 Юрист Остапенко: Публичный мат вряд ли обернется штрафом для Ромы Зверя
03:06 Филолог Мокиенко рассказал о версиях происхождения выражения «бабье лето»
02:19 Милонов раскритиковал россиян за выбор турецких имен для детей
01:27 Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда
00:41 ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива
23:43 Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС
22:59 Глава МИД Турции заявил об эскалации украинского конфликта
22:38 ТАСС: До десяти стран готовы принять у себя переговоры по Украине
22:23 Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах
22:12 В РФ намерены уравнять комиссии российских и иностранных селлеров
21:18 В Татарстане вдвое выросло число обученных по нацпроекту «Кадры» работников ОПК
21:17 Коллекцией «Голубая шаль» театр Камала запустил театральный магазин «Камалдан»
20:59 «Миллиард.Татар» предлагает читателям выбрать лучшую татарскую песню года
20:49 Грузовой самолет с жирафами для зооботсада вылетит в Казань 16 сентября
20:33 Ренат Шакиров покинул пост главы исполкома Нижнекамска
20:03 Пытаясь потушить горящий дом, татарстанец получил ожоги
19:58 Свидетельства Электронной доски почета РТ вручили отличившимся жителям Черемшана
19:44 Патриарх Кирилл призвал мужчин отговаривать жен от абортов
19:14 ВС РФ поразили вражеский танкер, паром и ж/д состав
19:13 Блогер из США собрал самый широкий в мире Ford – «автомобильный iPhone Duo»
18:44 В Wildberries назвали ложными слухи о массовой блокировке кошельков клиентов
18:38 Мурашко: В ближайшие 25 лет вырастет риск возникновения онкозаболеваний
18:24 Проект строительства ЖК на улице Рауиса Гареева в Казани прошел экспертизу
18:22 «В Казани у нас будет теплый прием»: Карпин ждет болельщиков на матче с Ираном
18:12 Сосна, ель и береза: в Татарстане собрали более 1,2 тыс. кг лесных семян
17:57 Председатель СТОС рассказала, как нижнекамцы оказывали помощь после атаки БПЛА
17:54 Студенты Университета Иннополис пройдут стажировки в вузе Шэньчжэня
17:50 Смородская рассказала, какая главная проблема у питерского «Зенита»
17:49 Татарстан провел лесовосстановительные работы на площади 2,5 тыс. гектаров
17:43 В Новошешминском районе туризм назвали приоритетом для развития бизнеса
17:19 Айдар Метшин: В городском пространстве приоритет – интересы жителей
17:03 Бизнес-омбудсмен Татарстана и Общественная палата РТ заключили соглашение
16:51 Росприроднадзор предъявил злостным нарушителям в РТ ущербы на 7,1 млрд рублей
16:44 Момент ДТП с девушкой на мотоцикле у «Ак Барс Арены» попал на видео
16:40 На выборах депутатов Госдумы избиратели России могут проголосовать в 152 странах
16:21 Определился итоговый состав сборной России на осенний сбор
16:17 «За 200 млн помогу с налоговой»: в Казани бизнесмена судят за мошенничество
16:13 Сборная Афганистана по бузкаши ждет приглашения на Игры кочевников в Казань
16:11 Тухватуллина обозначила задачи по развитию городской инфраструктуры Казани
16:06 В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная Героям Труда
15:48 Врач объяснила, что атопический дерматит грозит более серьезными заболеваниями
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19:18 Специалисты Татарстана проверили более 36 тысяч тонн льна
17:47 Студентам КНИТУ-КАИ в Казани рассказали об избирательной системе и ДЭГ
17:27 Глава МЧС РФ встретился с гендиректором гражданской обороны Саудовской Аравии
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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17:24 В преддверии выборов обходчики посетили 95% домов и квартир избирателей РТ
17:17 Депутаты Госдумы встретились с коллективом «СМП-Нефтегаз» в Альметьевске
17:14 На горячую линию ЦИК Татарстана поступило более 400 обращений
17:14 «Теплом веет»: подполковник Бадретдинов поблагодарил альметьевских волонтеров
17:07 Общественная палата Татарстана начала формировать цели министерств на 2027 год
16:40 Татарстан получил 69,3 млрд рублей федеральных трансфертов с начала года
16:33 Количество пользователей сервиса «Мобильный избиратель» в РТ выросло на 55%
16:25 В Елабуге представили новых начальников Управления образования и дома-интерната
15:52 Более 2,2 тыс. резервных участков для голосования на выборах определено в РТ
15:12 В Татарстане 2,3 тыс. сельских почтальонов получили дополнительные выплаты
14:53 В Татарстане разработают систему автоматической швартовки маломерных судов
14:47 В Казани молодые авторы проектов смогут побороться за гранты до 1 млн рублей
13:59 В Казани 23 сентября пройдет форум «Россия – мои горизонты»
13:56 Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске
13:28 Жителей Татарстана пригласили принять участие в реставрации храма в Люткино
13:21 Абдулганиев рассказал о снижении административного давления на бизнес в РТ
13:01 В Татарстане НКО реализуют 1,8 тыс. социальных проектов на 566 млн рублей
12:31 Ахметов ознакомился с работой племенного предприятия в Высокогорском районе
12:24 Кондратьев: Избирательная система РТ находится в высокой готовности к выборам
12:07 В Минюсте РТ сообщили о планах ввести почетное звание для судебных приставов
11:47 Абдулганиев: «Число предпринимателей в Высокогорском районе растет»
11:15 Труженице тыла Марьям Валиуллиной из Казани исполнилось 95 лет
11:06 В Татарстане 900 школьников стали участниками 100 профтуров от «Работы России»
10:33 Мирсаит Фархутдинов из Татарстана отмечает 95-летний юбилей
22:50 Делегация Татарстана победила в дебатах на Международном фестивале молодежи
21:26 Татарстанцев призвали поддержать земляка – участника номинации «Второй старт»
17:17 В Челнах ветераны СВО представили проекты для открытия своего бизнеса
16:48 Символ единства огнеборцев: раритетный пожарный ствол передан из РТ в Удмуртию
16:18 Абдулганиев обсудил с предпринимателями работу Центра поддержки маркировки
15:42 Более 500 человек в РТ захотели стать волонтерами для работы в дни голосования
15:12 В Актаныше установили мемориальную доску в память об участнике СВО
14:52 Число предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» выросло почти на 40%
14:27 Из Бугульмы отправили очередную группу военнослужащих по контракту
14:12 На улице Гудованцева в Казани отремонтирован участок дороги длиной около 1 км
13:03 В Нижнекамске в дни выборов сделают бесплатным проезд в автобусах и трамваях
13:00 Волонтеры СВО вышли на футбольное поле против Молодежного парламента в Казани
12:05 Команда «Ак Барс» из РТ стала серебряным призером соревнований «Путь ВОИНа»
11:59 «Важный политический экзамен»: Магдеев оценил готовность Челнов к выборам
11:55 Команда из Татарстана завоевала серебро на чемпионате «Путь ВОИНа»
11:52 Звезда Comedy Woman Елена Борщёва сменила отчество на Хулиовну
11:35 «Казэнерго» вложило 470 млн рублей в тепло для казанцев
11:11 Школьникам Татарстана расскажут, как мошенники придумывают истории для обмана
10:20 Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» продлится до 14 ноября
09:49 На КАМАЗе прошел очный этап всероссийского конкурса молодых блогеров
08:49 93-летнюю нижнекамку после атаки БПЛА планируют направить в санаторий
07:30 Начвин поздравил ИТ-специалистов Татарстана с Днем программиста
14:02 Жители Менделеевска представили премьеру спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.»
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