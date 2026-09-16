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В Нацмузее РТ открылась выставка «Труд во имя Отчизны»
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В Казани появилась аллея Российского театрального общества
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«Первое условие – делать для жителей»: как в Казани развивают городскую средуНа круглом столе «Качество жизни в Татарстане» говорили о соучаствующем проектировании, компромиссах и планах по районам
Соучаствующее проектирование, компромисс по третьей очереди набережной Кабана и реконструкция исторической части Зооботсада – эти темы стали ключевыми на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания». Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Почему важно прийти на выборы депутатов в ГосдумуА еще важнее — проголосовать за команду «Единой России»
18–20 сентября жители республики выбирают не просто депутатов — они определяют стратегию развития на годы вперед. Федеральный список «Единой России» в Татарстане возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов, что подчеркивает: партия идет на выборы как единая команда, с опорой на опыт и конкретные результаты.
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После 19 лет в УФАС и тарифах: Груничев возглавил школу управленцев КФУКак опыт нового руководителя поможет готовить кадры для власти и чего ждут от его назначения в республике
Александр Груничев возглавил Высшую школу государственного и муниципального управления КФУ, сменив Игоря Привалова. Чем занимается школа, которая обучает чиновников и кадровый резерв Татарстана, и чего коллеги ждут от бывшего руководителя регулирующих ведомств – в материале «Татар-информа».
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Выход из депрессии и нейросеть деревьев: репортаж с «Маршрута зяблика»В Казани открыли третий и заключительный маршрут экотропы СИБУРа в лесопарке «Лебяжье» — «Маршрут зяблика»
Третий маршрут экотропы в лесопарке «Лебяжье» получился самым длинным - более 5,5 километров. Почему он получил свое название от птицы, какие удивительные природные секреты можно там открыть и как строительство завода спасло Глубокие озера - в репортаже «Татар-информа».
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Предлагают работу, лечение или купить товар: как мошенники обманывают в СетиЭксперты рассказали о частых схемах обмана и о том, как не стать соучастником преступления
Сегодня полицейские раскрывают каждое четвертое преступление в Интернете. Но мошенники придумывают все новые и новые схемы. Какие схемы обмана сегодня наиболее распространены, выяснял «Татар-информ».
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Олег Морозов: «Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет»Комитет по контролю Госдумы осуществил совместно с Правительством тихую революцию
О работе системы парламентского контроля и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета по контролю в Госдуме 8-го созыва, кандидат в депутаты ГД по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №33 от «Единой России» Олег Морозов.
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«Держимся друг за друга»: как Нижнекамск сплотился после атак беспилотниковИстории людей, которые помогали соседям, принимали пострадавших и оказывали поддержку после атак на Нижнекамск
Атаки дронов стали тяжелым испытанием для Нижнекамска, но одновременно показали, насколько жители города готовы поддерживать друг друга. После ударов люди выводили соседей из домов, помогали пожилым и семьям с детьми, приносили еду и одеяла. «Татар-информ» рассказывает о нижнекамцах, которые в трудные часы оказались рядом с теми, кому нужна помощь.
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«Он жил работой»: не стало руководителя «Главтатдортранса» Эдуарда Данилова
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Радик Салахов: «На казанских Играх кочевников мы будем гегемонами в борьбе»
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«Мы готовы к любым инфекциям»: санитарные врачи РТ о современных вызовах
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Михаил Виноградов: Высокая явка на выборах в Татарстане – историческая традиция
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«Стрельба из лука учит достигать цели»: в Казани дан старт Кубку Генпрокурора РФ
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«Оттуда исходил странный запах»: чем отравились посетители казанского кафе
Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда
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Врач развеял главные мифы о прививках от гриппа
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
В «Центре гостеприимства» прошёл круглый стол «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания»15 сентября 2026 14 фото
Пресс-тур на предприятие, участвующее в проекте «Производительность труда» на Высокой Горе15 сентября 2026 57 фото
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12 Этаж
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«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль12 сентября 2026
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Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске15 сентября 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция: «О мерах противодействия распространенным схемам мошенничества»15 сентября 2026