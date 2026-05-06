Общество 6 мая 2026 09:30

В Татарстане выплату за рождение тройни могут увеличить до 100 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане могут существенно увеличить меры поддержки семей, в которых родилась тройня. Соответствующий проект указа Раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, единовременную выплату предлагается повысить с 10 тыс. на каждого ребенка до 100 тыс. рублей.

Также планируется увеличить ежемесячное пособие на детей до полутора лет. Его размер хотят довести до уровня прожиточного минимума для ребенка.

Отмечается, что сумма выплат будет автоматически пересчитываться при изменении прожиточного минимума. При этом повторно подавать заявление на получение пособия не потребуется.

Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

