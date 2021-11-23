На сегодняшний день в Татарстане выплачено 822 млн рублей субсидий на нерабочие дни. Государственную поддержку получили свыше 10,8 тыс. организаций, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированных НКО республики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

В ведомстве напомнили, что субсидия предоставляется при одновременном выполнении следующих условий:

юридическое лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;

компания или индивидуальный предприниматель по ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики;

организация не находится в процессе ликвидации, в ее отношении не возбуждена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ либо не прекращена деятельность физлица в качестве ИП;

по состоянию на 1 июля 2021 года не имеется долга по страховым взносам и налогам, превышающего 3 тыс. рублей, либо на дату представления заявления задолженность уже погашена.

Чтобы получить «коронавирусные выплаты», необходимо направить в Федеральную налоговую службу заявление в письменной или электронной форме. Сделать это предлагается по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Также можно отправить документы почтой: на сайте ФНС России запущен сервис, позволяющий подать заявление на субсидию в бумажном виде.

Кроме того, на сайте ФНС России создан специальный раздел «С ноября 2021 года — новая субсидия для пострадавшего от Covid-19 бизнеса», где опубликована вся информация о порядке субсидирования на нерабочие дни. Здесь же приведена формула расчета субсидии в зависимости от категории налогоплательщика. Помимо прочего, на сайте можно найти основные требования к заявителям и алгоритм получения поддержки.