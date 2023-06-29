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В Татарстане вынесли приговор пьяному водителю, по вине которого погиб мужчина
Алексеевский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, по вине которого в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить, 20 августа 2022 года на трассе Алексеевское – Билярск пьяный водитель Kia Rio превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным Daewoo Nexia.
В результате происшествия водитель встречного авто скончался на месте.
Свою вину 37-летний мужчина полностью признал. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением водительских прав на 2 года. Кроме того, автомобиль мужчины конфисковали в доход государства.
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