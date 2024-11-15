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В Татарстане вынесли приговор полицейским, которые «выбивали» показания у задержанных
В Нижнекамске огласили приговор двум экс-сотрудникам полиции, которые получали признательные показания путем применения физической силы. Об этом сообщает прокуратура РТ.
Установлено, что в марте 2023 года полицейские задержали троих мужчин и применили к ним физическую силу для получения признаний.
Кроме того, в период с 12 по 26 мая прошлого года экс-полицейские получили взятку 1,2 млн рублей от знакомой, убеждая ее в необходимости передачи денег для якобы решения вопросов по делам о мошенничестве, а затем вновь обратились с требованием о передаче еще 1 млн рублей. Полицейских задержали в момент попытки передачи денег.
Суд назначил одному из полицейских наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах внутренних дел в течение двух лет. Второго фигуранта приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.
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