В Татарстане вынесли приговор полицейским, которые «выбивали» показания у задержанных

В Нижнекамске огласили приговор двум экс-сотрудникам полиции, которые получали признательные показания путем применения физической силы. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в марте 2023 года полицейские задержали троих мужчин и применили к ним физическую силу для получения признаний.

Кроме того, в период с 12 по 26 мая прошлого года экс-полицейские получили взятку 1,2 млн рублей от знакомой, убеждая ее в необходимости передачи денег для якобы решения вопросов по делам о мошенничестве, а затем вновь обратились с требованием о передаче еще 1 млн рублей. Полицейских задержали в момент попытки передачи денег.

Суд назначил одному из полицейских наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в органах внутренних дел в течение двух лет. Второго фигуранта приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.