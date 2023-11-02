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Руc Тат
Происшествия 2 ноября 2023 16:04

В Татарстане вынесли приговор мужчине, незаконно хранившему оружие и более 100 патронов

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В Арском районе прокуратура поддержала обвинение в отношении 60-летнего жителя, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что мужчина хранил у себя дома в селе Качелино 149 патронов разного калибра, а также автомат Калашникова и основные части пистолета Walther.

В июне 2023 года полицейские в результате обыска изъяли указанные предметы. Свою вину «оружейник» признал. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

#изъяли оружие
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