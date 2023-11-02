В Татарстане вынесли приговор мужчине, незаконно хранившему оружие и более 100 патронов

В Арском районе прокуратура поддержала обвинение в отношении 60-летнего жителя, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что мужчина хранил у себя дома в селе Качелино 149 патронов разного калибра, а также автомат Калашникова и основные части пистолета Walther.

В июне 2023 года полицейские в результате обыска изъяли указанные предметы. Свою вину «оружейник» признал. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.