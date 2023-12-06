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В Татарстане вынесли приговор мужчине, который угнал трактор
Прокуратура Тетюшского района поддержала гособвинение в отношении 34-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в угоне автомобиля, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, весной 2023 года мужчина заметил на одной из улиц в городе Тетюши трактор с незапертой дверью и решил угнать его. Мужчина доехал на нем до дома и оставил во дворе.
Позднее стражи порядка задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.
Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы.
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