В Татарстане вынесли приговор мужчине, который угнал трактор

Прокуратура Тетюшского района поддержала гособвинение в отношении 34-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в угоне автомобиля, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, весной 2023 года мужчина заметил на одной из улиц в городе Тетюши трактор с незапертой дверью и решил угнать его. Мужчина доехал на нем до дома и оставил во дворе.

Позднее стражи порядка задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.

Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы.