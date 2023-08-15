В Татарстане вынесли приговор мужчине, который повторно сел пьяным за руль

В Высокогорском районе РТ суд признал мужчину виновным за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в январе пьяный мужчина управлял автомобилем BMW. На улице Сосновой в селе Высокая Гора его остановили автоинспекторы. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Выяснилось, ранее он уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Свою вину мужчина признал.

Суд назначил ему обязательные работы с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал стоимость автомобиля в 1 млн рублей, который мужчина успел продать за несколько дней до совершения преступления.