В Татарстане вынесли приговор мужчине, который домогался детей в летнем лагере

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор 51-летнему жителю Нижнекамска. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении трех несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как оказалось, летом 2022 года на территории спортивно-оздоровительного лагеря в Нижнекамске мужчина, представившись тренером и массажистом, совершил в отношении трех девочек действия сексуального характера. Свою вину он не признал.

В результате суд согласился с мнением гособвинителя и назначил нижнекамцу наказание в виде 17 лет «колонии» с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста в дошкольных учреждениях, учреждениях школьного образования и оздоровительных учреждениях для детей, в течение 10 лет. Кроме того, он выплатит одной из пострадавших компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.