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Происшествия 20 сентября 2024 16:11

В Татарстане вынесли приговор экс-полицейскому за мошенничество с грузоперевозчиками

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В Татарстане бывший сотрудник полиции признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Суд установил, что в 2023 году руководитель транспортной компании, занимающейся грузоперевозками, обратился к посредникам, чтобы те договорились с сотрудником ДПС. Инспектор согласился не останавливать машины организации для проверки, даже если будут выявлены факты перегруженности или превышения допустимых габаритов грузов. За это он получал вознаграждение в размере 2000 рублей за каждый пропущенный автомобиль. При этом на момент заключения договоренности у инспектора уже отсутствовали полномочия составлять протоколы по данной категории нарушений.

Осужденному назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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