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Общество 22 февраля 2025 07:30

В Татарстане выделят почти 105 млн рублей на ремонт колледжа и общежития

В Татарстане произведут капремонт сармановского аграрного колледжа и общежития политехнического колледжа в Челнах. На все работы выделят 104,9 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Судя по документам, на ремонт общежития выделят 42,4 млн рублей. На эти деньги в здании устроят внутренние инженерные системы. На ремонт сармановского колледжа предусмотрено 62,5 млн рублей. На эти средства отремонтируют кровлю, фасад, а также произведут прочие ремонтные работы.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

#ремонт #колледж #общежитие #Татарстан
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