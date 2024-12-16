В Татарстане выделят более 54 млн рублей на лекарства от сердечной недостаточности

В Татарстане планируют направить 54,3 млн рублей на покупку лекарства «Дапаглифлозин» для граждан, которым положена социальная помощь. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Судя по документам, заказчиком является Министерство здравоохранения Татарстана. Финансирование будет осуществляться за счет республиканского бюджета на 2025 год.

Поставка медикаментов будет происходить в два этапа. Первая партия (более 13 тысяч упаковок) должна быть доставлена в течение месяца после подписания контракта, вторая же (около 9,7 тысячи упаковок) – с 20 мая по 1 июня 2025 года.

Препарат «Дапаглифлозин» применяется при лечении таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, хроническая сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек.