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В Татарстане выделят более 3,3 млн рублей на покупку лекарств
Власти Татарстана предусмотрели 3,32 млн рублей на покупку лекарств. Данными препаратами обеспечат татарстанцев, имеющих право на получение соцпомощи в соответствии с Федеральным законом.
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, 2,7 млн рублей выделяют на препараты, содержащие инсулин-изофан. Еще 593,5 тысячи рублей уйдет на покупку сертланина. Также предусмотрено почти 20 тысяч рублей на такое средство, как ривастигмин.
Заказчиком выступает Минздрав РТ.
Напомним, в марте 2023 года Президент РФ Владимир Путин поручал увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Как сказал глава государства, для достижения поставленной цели необходимо модернизировать оборудование и построить в стране новые производства. Также Путин призвал улучшать подготовку специалистов в сфере здравоохранения.
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