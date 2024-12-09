В Татарстане выделят более 200 млн рублей на ремонт подъездных дорог к школам и детсадам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане выделят 209,2 млн рублей на капремонт подъездных дорог, проездов, парковок и тротуаров к школам и детским садам. Соответствующие тендеры на 125,6 млн и на 83,6 млн рублей появились на сайте госзакупок.

Судя по документам, речь идет про подъездные дороги у Высокогорской средней школы №6 имени Х. Габаши, Чернышевской средней школы им. Е.А. Боратынского, Семиозерского детсада «Балачак» и дошкольной образовательной организации в поселке Васильево.

Общая площадь ремонтируемых участков – 2,7 км.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Все средства выделят из бюджета РТ. Срок проведения работ – до 10 ноября 2025 года.