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Общество 9 декабря 2024 08:00

В Татарстане выделят более 200 млн рублей на ремонт подъездных дорог к школам и детсадам

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В Татарстане выделят более 200 млн рублей на ремонт подъездных дорог к школам и детсадам
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане выделят 209,2 млн рублей на капремонт подъездных дорог, проездов, парковок и тротуаров к школам и детским садам. Соответствующие тендеры на 125,6 млн и на 83,6 млн рублей появились на сайте госзакупок.

Судя по документам, речь идет про подъездные дороги у Высокогорской средней школы №6 имени Х. Габаши, Чернышевской средней школы им. Е.А. Боратынского, Семиозерского детсада «Балачак» и дошкольной образовательной организации в поселке Васильево.

Общая площадь ремонтируемых участков – 2,7 км.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Все средства выделят из бюджета РТ. Срок проведения работ – до 10 ноября 2025 года.

#дорога #капремонт #школы #детсады #Татарстан
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