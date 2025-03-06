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Общество 6 марта 2025 07:00

Более 170 млн рублей направят на ремонт пожарных частей в РТ

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Более 170 млн рублей направят на ремонт пожарных частей в РТ
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане произведут капитальный ремонт в пяти пожарно-спасательных частях. На эти цели из бюджета республики выделят 175,6 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Работы пройдут на двух объектах Казани: в здании 1-й пожарно-спасательной части (ул. Х. Такташа, д. 39) и в здании пожарно-спасательной части №2 (ул. Галиаскара Камала, 42а). Также на эти деньги починят кровлю здания 56-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по РТ в Челнах (пр-т Московский, д. 93), сделают ремонт здания пожарно-спасательной части в Лаишево (ул. Горького, д. 41) и здания «пожарки» в Пестречинском районе (с. Ленино-Кокушкино, ул. Молодежная, д. 1а).

В планах приобрести мебель, оборудование, инвентарь и благоустроить территорию зданий. Все работы хотят завершить до 1 декабря 2025 года.

Госзаказчик – Главстрой РТ.

#капремонт #пожарная часть #Татарстан
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