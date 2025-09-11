news_header_top
Руc Тат
Общество 11 сентября 2025 07:30

В Татарстане выделят более 130 млн рублей на ремонт детсада, школы и спортзала

В Татарстане капитально отремонтируют спортзал в Старозюринской школе Тюлячинского района РТ, а также здание Васильевской кадетской школы-интерната им. Героя СССР Н. Волостнова и детсада №5 «Солнышко» в Алексеевском районе. На все работы из бюджета республики выделят 138 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В перечень работ входит закупка и установка технологического оборудования, приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории.

Все работы должны завершить к 31 мая 2026 года. Госзаказчиком выступает Главинвестстрой РТ.

