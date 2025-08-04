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Общество 4 августа 2025 10:27

В Татарстане выделят более 100 млн на диагностику врожденных заболеваний у младенцев

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В Татарстане выделят более 100 млн на диагностику врожденных заболеваний у младенцев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане решили увеличить финансирование массового скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ, федеральное финансирование для Республики Татарстан на эти цели увеличено на 9,25 млн рублей. Кроме того, из бюджета республики дополнительно будут выделены 6,7 млн рублей – общее дополнительное финансирование составит 15,9 млн рублей.

В итоге объем средств, выделенных на диагностику врожденных заболеваний у младенцев в республике, составит 100,6 млн рублей. Большая часть — более 58 млн рублей — поступит из федеральной казны, остальные деньги — порядка 42 млн — выделит регион.

#финансирование #бюджет #Минфин РТ
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