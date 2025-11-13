В Татарстане выделят 5,9 млн рублей на защиту Единой архивной системы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госкомитет Татарстана по закупкам на еженедельном совещании объявил электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности и аттестации государственной информационной системы «Единая архивная информационная система Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена контракта установлена на уровне 5,9 млн рублей, а срок выполнения работ определен до 15 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Государственный комитет РТ по архивному делу.

Как сообщили в ведомстве, с начала ноября опубликованы закупки на общую сумму 11,9 млн рублей.