В Татарстане выделят 400 миллионов рублей на питание в детсадах

Фото: Пресс-служба Государственного комитета РТ по закупкам

В 2025 году на организацию питания для дошкольных образовательных учреждений десяти муниципальных районов Республики Татарстан будет направлено около 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитет Республики Татарстан по закупкам.

Финансирование коснется Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Пестречинского и Тюлячинского районов.

Государственный комитет Татарстана по закупкам объявил открытые конкурсы для приобретения продуктов питания, необходимых для полноценного питания детей. В списке товаров – более 180 наименований, включая хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, молочные продукты, фрукты и овощи, а также соки и орехи.

Затраты на питание одного ребенка в день составляют 135,49 рублей для детей до 3 лет и 170,64 рублей – для старших детей.

Марат Зиатдинов, председатель Государственного комитета РТ по закупкам, подчеркнул важность контроля качества продуктов и выбора надежных поставщиков. «Правильно организованный процесс закупок гарантирует, что дети получат безопасное и сбалансированное питание», – отметил он.

Прием заявок от исполнителей завершится 7 апреля, а итоги будут подведены 10 апреля. Услуги по организации питания будут предоставляться до конца 2025 года для 375 детских садов, которые посещают более 2,3 миллионов детей.