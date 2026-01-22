В Татарстане выделят 273,5 млн рублей на улучшение жилья для многодетных семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 273,5 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Поддержка будет оказываться за счет средств республиканского бюджета посредством сертификатов на получение жилых помещений.

В ведомстве напомнили, что с 2007 по 2025 год в Татарстане за счет бюджетных средств был оформлен 651 сертификат для многодетных семей.

