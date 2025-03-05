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Общество 5 марта 2025 07:00

В Татарстане выделили более 7 млн рублей на поддержку школьных лесничеств

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В Татарстане выделили более 7 млн рублей на поддержку школьных лесничеств
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из бюджета Татарстана выделили более 7,5 млн рублей на материально-техническое оснащение 45 школьных лесничеств и проведения мероприятий по профориентации учащихся.

«Для материально-технического оснащения 45 школьных лесничеств и успешного осуществления мероприятий по профессиональной ориентации учащихся из бюджета Республики Татарстан выделено 7 574,4 тыс. рублей», - говорится в сообщении Минфина РТ.

Как уточнили в пресс-службе министерства, средства выделяются, чтобы помочь сформировать у школьников лесоэкологическую культуру и поспособствовать изучению основ лесоприродоохранной деятельности в районах республики.

#школьные лесничества рт #поддержка #Минфин РТ
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