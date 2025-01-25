В Татарстане выделили более 300 млн по нацпроекту «Семья» в сфере инфраструктуры культуры

В 2024 году национальный проект «Культура» вошел в состав нацпроекта «Семья», реализация которого началась с 1 января 2025 года и продолжится до 2030 года.

13 декабря 2024 года приказом министерства культуры РФ № 2562 был утвержден федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)».

В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» в РТ планируется:

– модернизация двух библиотек на общую сумму 34 862,1 тыс. рублей, из них из федерального бюджета выделили 27,54 млн рублей (МБУ «Централизованная библиотечная система» Мамадышского муниципального района, Библиотека-филиал № 25 МБУ «Центральная библиотечная система» г. Казани);

– создание четырех модельных муниципальных библиотек на общую сумму 39 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 30,8 млн рублей (Центральная библиотека МБУ «Арская централизованная библиотечная система» Арского муниципального района, Библиотека Дружбы народов МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального района, Библиотека семейного чтения МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского муниципального района, Филиал №5 «Байлянгарская сельская библиотека им. Т. С. Назмиева» МБУ «Централизованная библиотечная система» Кукморского муниципального района);

– модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек на общую сумму 35,44 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 28 млн рублей (Красногорский сельский дом культуры – филиал № 32 МБУ «Районный дом культуры» Мамадышского муниципального района, Балыклинский сельский клуб – филиал № 8 МБУ «Районный дом культуры» Кукморского муниципального района);

– модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, в том числе структурного подразделения МБУ ДО «Детская школа искусств имени Салиха Сайдайшева» Высокогорского муниципального района в с. Усады на общую сумму 75,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 59,48 млн рублей;

– модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе здания конторы фабрики братьев Комаровых в г. Кукморе, где жил Н. В. Комаров (1870-е гг.), на общую сумму 56,96 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 45 млн рублей;

– модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, в том числе МБУ «Театр юного зрителя» в с. Вахитово Кукморского муниципального района на общую сумму 63,29 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 50 млн рублей.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.