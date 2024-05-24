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Общество 24 мая 2024 15:31

В Татарстане выделили 59 млн рублей на отдых детей из семей мобилизованных

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Руководство Татарстана на этот год выделило 59 млн рублей для организации отдыха детей из семей мобилизованных. Об этом сообщил замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Отдых детей этой категории – одно из приоритетных направлений. В летний период планируется организовать его для 2 605 детей. Средства направлены всем муниципальным образованиям», – рассказал спикер.

Он уточнил, что более 6 тыс. путевок предусмотрено выделить для детей, чьи родители мобилизованы и являются участниками специальной военной операции.

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина добавила, что в пришкольных лагерях дневного пребывания и в лагерях труда и отдыха запланирован отдых более 2,4 тыс. несовершеннолетних детей из семей мобилизованных.

#летний отдых детей #летние лагеря #пришкольные лагеря
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