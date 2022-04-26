В Татарстане выделили 13 млн рублей хозяйствам, производящим продукцию в теплицах

В Татарстане в этом году выделили 13 млн рублей на субсидии хозяйствам, производящим продукцию в зимних и весенних теплицах. До тепличных хозяйств уже доведено 8,7 млн рублей. Об этом было заявлено на совещании «Обеспечение бесперебойной работы тепличных предприятий в условиях новых экономических реалий», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В Татарстане ежегодно на протяжении более 10 лет хозяйствам, производящим продукцию в зимних и весенних теплицах, из республиканского бюджета предоставляются субсидии из расчета 30 рублей на 1 кв. метр.

«Для обеспечения населения республики овощной продукцией собственного производства в текущем году площади под картофелем и овощами в организованном секторе планируется увеличить до 6,6 тыс. гектаров, или на 0,7 тыс. гектаров к уровню 2021 года. В республике также имеется более 110 гектаров теплиц, включая весенние теплицы», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Он подчеркнул, что республика нацелена на развитие тепличного овощеводства с сохранением существующих мер государственной поддержки.

По данным Росстата, в прошлом году в России было произведено более 1,5 млн тонн овощей и зеленных культур в весенних теплицах.