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В Татарстане выдано более 4 тысяч сельских ипотек
Татарстан оказался в числе регионов, жители которых активно пользуются программой «Сельская ипотека». Здесь выдано 4,1 тысячи таких кредитов, что уступает только Башкортостану — 5,7 тысячи и Удмуртии — 4,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Росреестра сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что среди федеральных округов лидерами программы являются Приволжский, где оформлено 32,9 тысячи сделок, и Центральный — 16,3 тысячи.
«С начала действия программы „Сельская ипотека“ (январь 2020 года) по 1 сентября 2024 года Росреестром зарегистрировано более 94,9 тыс. ипотек», — отметили в пресс-службе Росреестра.
Чаще всего участники программы оформляли договоры купли-продажи жилья — 82,5 тысячи. Кроме того, взять кредит можно на строительство домов в сельской местности.
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