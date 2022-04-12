В Татарстане выдано более 1,6 тыс. лицензий на подземные воды. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Важнейшей задачей остается обеспечение населения качественной питьевой водой. Татарстан обладает большими ресурсами пресной подземной воды. Согласно закону все действующие водозаборы централизованного водоснабжения населения должны быть лицензированы. На сегодня выдано уже 1 664 лицензии на подземные воды», – рассказал докладчик.

Тарнавский подчеркнул, что Татарстан на протяжении многих лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды является лидером в Приволжском федеральном округе. В прошлом году из бюджетов всех уровней, в том числе предприятий республики, на эти цели было направлено более 11,5 млрд рублей.

Замминистра также отметил, что в прошлом году Татарстан принял участие в четырех федеральных проектах – «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию направили 3,3 млрд рублей, в том числе свыше 2,5 млрд – из федерального бюджета. «За три года реализации проектов предотвращен возможный ущерб на более чем 5 млрд рублей», – заявил он.

В этом году Татарстан примет участие еще в одном федеральном проекте – «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России». «Это позволит обеспечить благоприятную жизнедеятельность татарстанцев», – заключил докладчик.