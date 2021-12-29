В Татарстане выдана 1 тыс. ипотек по программе «Молодая семья»

В Татарстане с прошлого года работает программа льготной ипотеки «Молодая семья». За это время ей воспользовались около 1 тыс. молодых семей. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы видим, как эта программа востребована в Татарстане. По ней в республике уже 1 тыс. молодых семей получили жилье. Они уже сегодня закрепились в Татарстане. Важно отметить, что в этой программе могут участвовать все молодые люди, а не только те, кто работает в бюджетной сфере», — отметил Сулейманов.

Он подчеркнул, что помощь в приобретении жилья — это один из основных запросов молодежи старше 25 лет. Кроме того, разрабатывается еще новый пакет мер поддержки в разрезе приобретения жилья в малых городах.

«Мы продумываем особые условия для соципотеки в малых городах. Они будут связаны с сокращением процентной ставки», — пояснил министр.