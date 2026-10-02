В Татарстане выбрали победителей регионального этапа премии «Человек труда»

В Татарстане подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Человек труда». На конкурс поступило 200 заявок в шести номинациях. Победители представят республику на третьем, финальном этапе премии, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Конкурс направлен на повышение престижа инженерных и рабочих профессий, популяризацию добросовестного и самоотверженного труда, а также поддержку профессионального развития молодежи. Среди его задач – укрепление желания жить и работать в России и поощрение опытных специалистов за наставничество.

Заявки оценивали в шести номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание».

В номинации «Технологический лидер» победил руководитель группы по выполнению работ с применением технологий «Нейросейсм» и «Нейро-Гео» Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина из Альметьевска Евгений Грунис.

Призерами стали главный специалист по инновационной деятельности ООО УК «Шешмаойл» Анатолий Исаев из Альметьевска, и заместитель начальника отдела исследований и разработок ООО «Научно-технический центр „Кама“» Гульназ Федорова из Нижнекамска.

В номинации «Лучший наставник» победителем стал председатель профсоюзной организации «Татнефть Профсоюз» Рифдар Хамадьяров из Альметьевска.

Призовые места заняли слесарь механосборочных работ пятого разряда ООО «Инженерно-производственный центр» Сергей Варганов из Бугульмы, и начальник управления аналитики и мониторинга цен на строительные ресурсы Госэкспертизы Республики Татарстан Любовь Каримова.

В номинации «Молодой специалист» победил 25-летний специалист первой категории ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина в Зеленодольске Александр Папаш.

Призерами стали 33-летняя специалист первой категории группы по мотивации персонала АО «ТАНЕКО» Алина Гусманова из Нижнекамска, и 25-летняя учитель английского языка Трехозерской средней общеобразовательной школы в Болгаре Дарья Авдеева.

В номинации «Семейные трудовые династии» победила династия Андрея Зимина, связанная с межрегиональной профсоюзной организацией «Татнефть». В нее входят 45 человек, а общий трудовой стаж составляет 914 лет.

Призерами стали династия Гульфии Ибрагимовой (Сагитовой), представляющей среднюю общеобразовательную школу села Чалпы Азнакаевского района. В ней 24 человека с общим стажем 590 лет. Также отмечена династия Ольги Идрисовой с Казанского вертолетного завода: она объединяет четыре поколения и 11 человек, чей общий стаж составляет 338 лет.

В номинации «Совет ветеранов» победила председатель Совета ветеранов образования Азнакаевского района Наиля Шаяхметова, работающая в Центре детского творчества города Азнакаево.

Призерами стали председатель Казанского территориального Совета ветеранов ПАО «Татнефть» Фарида Булгакова и заместитель председателя Совета ветеранов Казанской ТЭЦ-1 АО «Татэнерго» Валентина Беликова.

В номинации «Трудовое патриотическое воспитание» победителем стал начальник управления делами АО «Татэнерго» в Казани и директор волонтерского фонда «Ялкын» («Пламя») Рустем Аскаров.

Призовые места заняли ведущий специалист по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «Татнефть» в Елабуге Равиль Шибаев и заместитель директора по воспитательной работе Зеленодольского медицинского колледжа Юлия Власова.

По условиям конкурса Татарстан на финальном, третьем этапе премии представят три победителя регионального отбора: Рустем Аскаров в номинации «Трудовое патриотическое воспитание», Евгений Грунис в номинации «Технологический лидер» и Рифдар Хамадьяров в номинации «Лучший наставник».