В Татарстане выбрали лучших зоотехников-селекционеров

В Высокогорском районе РТ прошел восьмой Республиканский конкурс зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства. Абсолютным чемпионом стала Сюмбель Сафина из «АПК Продовольственная программа» Мамадышского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Роль зоотехников-селекционеров с каждым годом возрастает. Их мастерство заключается в улучшении генетического потенциала племенных животных, что позволяет формировать племенное ядро высокопродуктивных коров», – сказал на церемонии награждения победителей министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он отметил, что с 2026 года станет обязательной работа в федеральной системе племенных ресурсов. Система позволит регистрировать животных, вести учет племенных хозяйств, отслеживать выдачу заключений на импорт продукции, а также анализировать и обрабатывать все полученные данные. Кроме того, через нее можно будет получать госуслуги в электронной форме.

«Продуктивность, выход телят, сохранность телочного поголовья и другие показатели будут доступны покупателям скота. В этих условиях возрастает роль нашей собственной качественной племенной базы. Тем более, что закрываются зарубежные рынки племенного скота», – подчеркнул Зяббаров.

В конкурсе приняли участие лучшие специалисты – победители районных соревнований. Комиссия оценила навыки работы конкурсантов в лабораторных условиях, практический опыт и производственные показатели.

Первое место заняла Лилия Гараева из сельскохозяйственного потребкооператива «Тан» Атнинского района, второе – Рамиля Валиуллина из агрофирмы «Возрождение» Арского района, третье – Любовь Ибатуллина из компании «Орсис Агро» Нижнекамского района.