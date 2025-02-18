В Татарстане выбрали лучший студенческий трудовой отряд

Фото: пресс-служба студенческих трудовых отрядов РТ

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года». Мероприятие собрало более 300 участников, партнеров и работодателей движения.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков подчеркнул значимую роль студотрядов в формировании профессиональных навыков, развитии лидерских качеств и социализации молодежи, а также в осознанном выборе будущей профессии.

«Трудоустройство на протяжении нескольких лет является приоритетной целью министерства по делам молодежи Республики Татарстан. В 2024 году трудовой занятостью было обеспечено 13,2 тыс. человек, более половины из них в качестве подготовки к трудовому семестру прошли профессиональное обучение по рабочей специальности», — цитирует пресс-служба студенческих трудовых отрядов РТ слова Садыкова.

Всего на конкурс поступило 220 заявок в 25 номинациях. Гран-при завоевал строительный отряд «Дайнима» Казанского энергетического университета, уже отметившийся победой на всероссийском проекте «Алабуга-Композит» в 2024 году.

Экс-командир «Дайнимы» Виталий Петров назвал победу закономерным результатом системной работы, отметив ценный профессиональный опыт, возможность работы в ведущих компаниях, развитие управленческих навыков и приобретение связей, которые станут надежной опорой для дальнейшей карьеры.

«Уверен, этот опыт станет прочным фундаментом для дальнейшего карьерного роста, а приобретенные связи – надежной опорой в будущем», – сказал Петров.

В рамках конкурса также определили лучший штаб муниципального образования. Также были отмечены лучшие сельскохозяйственный, путинный, подростковый, строительный, медицинский и отряд снежного десанта. Кроме того, жюри определило лучшее сообщество штаба студенческих отрядов ВКонтакте. Выбрали и лучшего командира, мастера, руководителя пресс-службы. Впервые в этом году были отмечены лучшие сотрудники по развитию студотрядов в нескольких экономических зонах Татарстана.