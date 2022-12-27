В Татарстане выбрали лучший МФЦ 2022 года

В Татарстане подвели итоги профессионального конкурса среди за звание лучших офисов МФЦ. Так, среди офисов МФЦ крупных городов этого звания удостоился Альметьевский филиал. В категории «Лучший МФЦ средних городов» первым стал Лаишевский филиал, а пьедестал почета в категории малых городов отдалли Кукморскому филиалу.

За звание лучшего боролись 23 филиала учреждения в трех категориях. Победителей определила экспертная комиссия под председательством первого заместителя главы Минцифры РТ Ильи Начвина. Оценивалось не только достижение не только высоких производственных показателей, но и наличие хорошего технического оснащения, комфортных условий для заявителей.

Кроме того, в конкурсе определили обладетей звания «Лучший универсальный специалист МФЦ» – на него претендовали 29 сотрудников ГБУ МФЦ в РТ. Они прошли профессиональное тестирование на знание стандартов предоставления государственных услуг, психологическое тестирование для оценки личностных качеств и компетенций, необходимых для работы с заявителями, и собеседование с членами конкурсной комиссии.

В итоге «Лучшим универсальным специалистом» стала сотрудница Нижнекамского МФЦ Дина Доброва. Лучшим руководителем филиала МФЦ по итогам года признан Ильназ Ахмадуллин – начальник казанского многофункционального центра «Дербышинский», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Всего на сегодняшний день ГБУ МФЦ в РТ оказывает более 280 государственных и муниципальных услуг и насчитывает 61 филиал в республике.