В Татарстане выбрали лучшего воспитателя организации с удмуртским языком обучения

В Татарстане определили победителя республиканского конкурса «Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации с родным удмуртским языком обучения и воспитания». Первое место в конкурсе заняла воспитатель дошкольной группы Средне-Кушкетской школы имени О. Н. Исаева Балтасинского района Людмила Якимова, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Конкурс прошел в два этапа – муниципальный и республиканский. По итогам муниципального этапа, который состоялся весной, были определены финалисты из Агрызского, Менделеевского, Кукморского и Балтасинского районов», – говорится в сообщении.

На республиканском этапе состязания воспитатели выполнили такие конкурсные задания, как «Визитная карточка», «Мастер-класс по обучению детей дошкольного возраста родному удмуртскому языку» и «Мое хобби».

Конкурс направлен на выявление и поддержку творческих воспитателей, осуществляющих воспитание и обучение дошкольников на удмуртском языке и реализующих в педагогической деятельности инновационные методики и технологии обучения родному языку. Мероприятие вошло в план Года родных языков и народного единства в Татарстане.