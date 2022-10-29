В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера

Сегодня во Дворце земледельцев прошел финал 14-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда». Традиционная масштабная акция стартовала вместе с началом жатвы-2022.

По результатам личного намолота в финал конкурса прошли 22 участника из 17 районов республики. В первый день состязаний, который состоялся накануне, они проходили теоретические тесты, отвечали на вопросы жюри и демонстрировали свои навыки работы с техникой.

Сегодня во Дворце земледельцев наградили лучших комбайнеров.

«Благодаря вашему непростому труду и ответственному отношению к делу мы и сохраняем устойчивый рост по всем направлениям в Агропроме. Наш конкурс «Славим человека труда» проводится уже в 14-й раз с очень важной миссией – формирование у подрастающего поколения трудовых навыков, также важна популяризация рабочих профессий села. Путь, который вы выбрали, очень правильный! Сельское хозяйство в республике развивается, ощутима большая поддержка отрасли со стороны руководства республики, нашего Президента Рустама Минниханова, федерального министерства. Благодаря новым технологиям, технике, цифровизации, специалистам мы идем вперёд», – подчеркнул министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

Слова благодарности также сказал молодым конкурсантам председатель комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

Лучшим молодым комбайнером республики стал Рустам Мухаметдинов из агрофирмы «ЗАЙ» Заинского района. Второе место занял Фаиль Гизатдинов из ООО «Август-Муслюм» Муслюмовского района, а третье место досталось Илье Тетикову, молодому механизатору хозяйства «Северная Нива» из Бугульминского района.