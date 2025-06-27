В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана с 21 апреля по 12 июня выбирали, какие парки, скверы, набережные, улицы и дворы следует благоустроить в 2026 году. На голосование были вынесены 283 общественных пространства и 812 дворовых территорий по всей республике.

В голосовании приняли участие 416 357 человек. Наибольшее число голосов поступило от жителей Казани – 130 057 человек, Набережных Челнов – 56 113, и Нижнекамска – 28 905. Особо активными оказались жители Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского и Муслюмовского районов. В каждом из 45 районов определен свой победитель – это территория, которая будет благоустраиваться в следующем году. Полные списки опубликованы на порталах park.tatar и dvor.tatar.

В Казани большинство голосов набрал сквер «Тебриз» – 13 840. Он расположен в Московском районе на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Сквер требует масштабной реконструкции: фонтан здесь не работает уже несколько десятилетий, и для восстановления понадобится капитальный ремонт сетей водоснабжения и оборудования. При этом обновление объекта может сыграть важную роль в развитии района: усилит пешеходную связность и создаст комфортную зону отдыха среди плотной жилой застройки.

Фото: пресс-служба организаторов голосования

В Набережных Челнах победила набережная имени Фикрята Табеева (12 457 голосов). Эта часть территории отличается от основной части набережной – здесь пешеходный маршрут идет вдоль воды без преград. Благоустройство продолжается с 2023 года, уже появились зоны отдыха с навесами, детская и спортивная площадки.

В Нижнекамске по результатам голосования продолжится развитие парка «Семья» – одного из ключевых общественных пространств города.

Если в крупных городах жители отдают предпочтение паркам и набережным, то в ряде сельских районов востребованы улицы и общественные центры. Так, в Новошешминске обновят улицу Ленина от автовокзала до Солнечной, а в Алексеевском – центральный квартал в районе улиц Казакова, Советской и Соборной площади. Здесь жители ожидают появления новых пешеходных связей, которые объединят административные и социальные объекты.

По словам директора Института развития городов Татарстана Наили Зиннатуллиной, анализ структуры центральных улиц в селах показал, что они во многом выполняют функцию городских торговых центров – сюда приходят не только за покупками, но и за услугами и общением. Поэтому благоустройство предполагает не просто ремонт, а усиление визуальной, социальной и культурной роли этих пространств.

Из 812 вынесенных на голосование дворов жители выбрали 200 территорий, которые будут благоустроены в 2026 году по программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор». Всего за дворы проголосовало 194 710 человек. Победители определялись не по количеству голосов, а по соотношению проголосовавших к общему числу жителей – благодаря этому шанс получить благоустройство был у разных по масштабу дворов.

Список победителей размещен в разделе «Документы» на сайте dvor.tatar и отображается на интерактивной карте программы. Победители 2026 года отмечены коралловым цветом, 2025 – фиолетовым, а будущие периоды – желтым.

Одними из самых активных участников стали жители Набережных Челнов: в комплексе 4А поселка ГЭС проголосовало 95% жителей (почти 1500 человек), а в 37-м комплексе Нового города – 46% (2909 человек).

В Зеленодольске в список попали дворы на улице Энгельса, расположенные в культурном квартале «Полукамушки». Эти территории являются объектами культурного наследия, и проект благоустройства включает деликатные изменения – прокладку кабелей освещения под землю, установку скамеек, создание тротуаров и удобного подъезда. Работы будут синхронизированы с благоустройством самого квартала, победившего в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Всероссийское голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В Татарстане голосование проходит уже в восьмой раз и дает жителям реальный механизм влияния на развитие районов. На протяжении кампании волонтеры из «Доброго Татарстана» помогали жителям голосовать в парках и торговых центрах.