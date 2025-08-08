В Татарстане выберут организатора церемонии WHERETOEAT 2025

Церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Tatarstan 2025 состоится осенью в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам.

«Мероприятие запланировано на 29 октября. Площадка для проведения мероприятия должна располагаться в Вахитовском районе Казани, в пешеходной доступности от станции метро «Площадь Тукая» на расстоянии не более 1,3 км», – говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит обеспечить помещение, необходимое оборудование для света, звука и видеотрансляции, организовать фуршет, а также провести официальную часть мероприятия.

Информация об электронном аукционе на организацию церемонии размещена на портале Госзакупок. Заказчиком выступает Государственный комитет Татарстана по туризму, а оператором закупки – Госкомитет республики по закупкам.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млн рублей. Прием заявок продлится до 14 августа.