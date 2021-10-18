В Татарстане выберут лучшие авторские методики преподавания финансовой грамотности

В Татарстане выберут лучшие методики преподавания финансовой грамотности. Конкурс среди педагогов проводится по шести номинациям, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Любой педагог может представить авторские методические разработки, направленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков. Это могут быть уроки или факультативные занятия, например, в игровой форме», – отметили в министерстве.

Заявки на участие принимаются по таким номинациям, как «Лучший урок по финансовой грамотности в 1–4-х классах», «Лучший урок по финансовой грамотности в 5–9-х классах», «Лучший урок по финансовой грамотности в 10–11-х классах», «Лучший урок по финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях», «Лучший урок на тему “Ловушки мошенников: как распознать и защитить свои финансы”» и «За системный подход в повышении уровня финансовой грамотности обучающихся».

Конкурс проводится уже в пятый раз. Участие в нем принимают не только педагоги из Татарстана, но и из других регионов России.

Заявки принимаются до конца октября. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минобрнауки РТ.