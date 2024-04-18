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В Татарстане выберут лучшего водителя такси
В Татарстане 25 апреля пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Победитель представит республику в финале, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Для победы в региональном этапе водителям нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети Татарстана. Важный этап состязаний – практический тур. На практике участникам предстоит преодолеть непростую конкурсную дистанцию», – говорится в сообщении.
Особое место будет уделено детской безопасности. Для этого организаторы предусмотрели специальные испытания: «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения». Жюри определит аккуратность маневрирования при помощи стакана воды, который установят на крыше автомобиля. Конкурсантам нужно доехать до финиша, не разлив воду и не разбив стакан.
Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тыс. рублей. Победитель в финале конкурса поборется с сильнейшими водителями со всей страны.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.
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