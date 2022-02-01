В Татарстане выберут лучшего учителя татарского языка и литературы

В Татарстане с 10 февраля по 4 марта пройдет зональный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Конкурс будет организован в десяти зонах. 20 учителей, занявшие первые 20 позиций в рейтинге, будут приглашены на заключительный этап конкурса», – отметили в министерстве.

Участниками конкурса станут учителя родного (татарского) языка и литературы – победители муниципального этапа.

Для них предусмотрены два конкурсных испытания. Это проведение урока по татарскому языку или литературе и мастер-класса, на котором учитель должен продемонстрировать методы, доказавшие эффективность в практической работе.

Конкурс направлен на повышение статуса учителей родного (татарского) языка и литературы, а также распространение педагогического опыта и профессионального мастерства.