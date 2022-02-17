В Татарстане выберут лучшего станочника среди студентов колледжей и техникумов

В Татарстане выберут лучшего станочника среди студентов ссузов. Республиканский конкурс среди учащихся профессиональных образовательных организаций «Лучший по профессии» пройдет 17 февраля в Казанском политехническом колледже, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На участие в конкурсе по профессии «Станочник» заявились 11 студентов из Альметьевского профессионального колледжа, Бугульминского машиностроительного техникума, Казанского политехнического колледжа, Казанского радиомеханического колледжа, Камского государственного автомеханического техникума, Елабужского политехнического колледжа, Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и Набережночелнинского политехнического колледжа.

«Участникам предстоит выполнить теоретическое задание по оформлению операционной карты и практическое задание по изготовлению детали в соответствии с чертежом. По итогам конкурса будут определены победитель, призеры и лучшие в номинациях», – отметили в министерстве.

Конкурс направлен на повышение интереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности, роли работодателей в подготовке рабочих кадров и престижа профессий среднего профессионального образования.