В Татарстане выберут лучшего работника агропромышленного комплекса

В Казани 15 – 16 ноября пройдет XII конкурс профессионального мастерства среди молодых работников агропромышленного комплекса «Лучший по профессии». Обладатель Гран-при получит 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Победители конкурса, занявшие первое место, будут направлены на зарубежную стажировку в крупнейшие сельскохозяйственные предприятия по специальности, – говорится в сообщении. – Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта “Наука и университеты”».

Конкурс проходит по нескольким номинациям: «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший ветеринар-ортопед», «Лучший зоотехник», «Лучший механизатор», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший технолог воспроизводства стада» и «Лучший технолог пищевого производства».

Конкурсантам необходимо будет выполнить теоретические и практически задания. Участник, занявший первое место, получит 50 тыс. рублей, второе – 40 тыс. рублей, третье – 30 тыс. рублей. Кроме того, для каждого специалиста предусмотрено по 5 тыс. рублей.

Мероприятие проводится с 2013 года Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и Аграрным молодежным объединением РТ.