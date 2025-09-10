В Татарстане выберут лучшего молодого преподавателя года

В Татарстане стартует конкурс «Лучший молодой преподаватель года» среди педагогов профессиональных образовательных организаций. Его организуют Министерство образования и науки РТ и Казанский педагогический колледж при поддержке профильных ведомств и общественных организаций. проект приказа Министерства образования и науки РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Участниками могут стать преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов Татарстана в возрасте от 25 до 35 лет. Конкурс проводится в двух категориях – со стажем работы от года до трех лет и более трех лет.

Отбор будет проходить в два этапа. На заочном этапе эксперты оценят портфолио конкурсантов, после чего лучшие из них выйдут в финал. В очном этапе предусмотрены открытые уроки, самопрезентации, воспитательные мероприятия и панельная дискуссия с участием представителей министерств и профессионального сообщества.

Победители получат денежные призы: за первое место – до 500 тыс. рублей, за второе – до 350 тыс., за третье – до 250 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены специальные номинации и благодарственные письма.

Итоги конкурса подведут осенью, церемония награждения состоится не позднее 1 декабря.