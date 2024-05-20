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В Татарстане ввели временное ограничение на посещение лесов
Ограничение на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств введены в Татарстане на 21 день. Соответствующее Постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов <…> ввести ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день», – говорится в сообщении.
Ограничения вводятся в Азнакаевском, Бавлинском, Бугульминском, Сармановском, Спасском, Ютазинском и Лениногорском районах.
Согласно постановлению, главы районов должны организовать оповещение местного населения о запрете и информировать о проведении обработки. Также им необходимо принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания препаратов.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство лесного хозяйства РТ.
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