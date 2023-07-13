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В Татарстане ввели штрафы за использование беспилотников при действии режима базовой готовности. Соответствующие изменения в Кодексе РТ об административных правонарушениях единогласно поддержали депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В условиях спецоперации в Татарстане введен режим базовой готовности, в рамках которого Раис РТ принимает решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, воинских формирований, нужд населения», — сказал прокурор РТ Илдус Нафиков.

Режим базовой готовности был введен в Татарстане в октябре 2022 года. Вскоре после этого, в ноябре, руководитель республики Рустам Минниханов запретил использование беспилотных воздушных судов, напомнил он.

«Предлагается дополнить КоАП РТ статьей 2.21, устанавливающей ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов республики, предусматривающих реализацию мер в рамках режима базовой готовности», — пояснил Нафиков.

Рассматривать дела об административных правонарушениях будут мировые судьи. Составлять протоколы по новой статье смогут представители Миндортранса, МЧС и Минэкологии РТ.

По мнению прокурора, введение штрафов минимизирует риски «потенциальных угроз для объектов на территории республики, [для] населения». Решения о штрафах за использование беспилотников в других российских регионах пока не приняты, уточнил он.

Так, за дроны граждан будут штрафовать на 1−4 тыс. рублей, должностных лиц — на 15−40 тыс. рублей, юрлиц — на 200−300 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для организаций — до 500 тыс. рублей.