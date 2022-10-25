В Татарстане ввели первый участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург

В Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург. Это шестикилометровый отрезок трассы М7 «Волга» в Актанышском районе — от 1155-го по 1161-й км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники расширили проезжую часть с двух до четырех полос. Капремонт автодороги позволит повысить пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспорта с более высокой средней скоростью», — отметили в пресс-службе организации.

Специалисты также отремонтировали пересечения с второстепенными дорогами и примыкания к ним, укрепили обочины и разделительную полосу. Кроме того, они отремонтировали четыре водопропускные трубы и обустроили кюветы. Для безопасности движения рабочие установили 17 километров оцинкованного барьерного ограждения и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.

Создание скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, который станет продолжением трассы М12, ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Протяженность транспортного коридора от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. километров, в том числе 305 километров пройдет по Татарстану.

В республике маршрут начнется от трассы М12 в районе Шали и протянется до Нижнекамска по автодороге М7. Затем он пройдет по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции трассы М7 до границы с Башкортостаном.

В рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане сейчас строится обход Нижнекамска и Набережных Челнов и реконструируется участок М7 от 1061-го по 1068-й км в Тукаевском районе.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».