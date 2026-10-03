В Татарстане ввели более 3 млн кв. метров жилья, план выполнен на 96%

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Более 3 млн 49 тыс. кв. метров жилья ввели в Татарстане – это 96% от годового плана. О ходе жилищного строительства, реализации программ по возведению социальных объектов и подготовке к отопительному сезону доложил на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Встречу провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ней также участвовали премьер-министр республики Алексей Песошин и председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По линии коммерческого жилищного строительства сдали 90% от запланированного объема – 106 многоквартирных домов общей площадью более 942 тыс. кв. метров. План по социальной ипотеке выполнили на 74%: построили 38 домов общей площадью более 111 тыс. кв. метров.

В рамках индивидуального жилищного строительства ввели 1 млн 995 тыс. кв. метров жилья, что составляет 101% от годового плана.

В Татарстане продолжают обеспечивать жильем отдельные категории граждан. В этом году в программу для детей-сирот включили 641 человека. На данный момент заключили три государственных контракта на приобретение 260 квартир.

Из 22 сертификатов на получение жилья для многодетных семей, в которых воспитывают пятерых и более детей, использовали 16. Общая площадь приобретенного жилья составляет 1 819 кв. метров. Для остальных шести обладателей сертификатов Государственный жилищный фонд Татарстана подбирает подходящие варианты.

В категории молодых семей предусмотрен 61 получатель субсидии. Из них 59 уже воспользовались выплатами, остальные продолжают искать квартиры на рынке недвижимости.

Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, подходящее жилье приобрели две семьи из трех получателей. Оставшемуся участнику программы оформят сертификат после поступления федеральных средств.

В Татарстане продолжают строить социальные объекты и обновлять инженерную инфраструктуру.

В республиканскую программу поддержки жилищного строительства входят 14 объектов. Сейчас продолжается строительство сетей водоснабжения на двух из них. Общий уровень готовности составляет 99%. За последние две недели завершили один объект в Тукаевском районе.

В сфере образования из 10 объектов, запланированных на этот год, продолжают строить три. В Казани готовность школы составляет 78%. Еще два объекта – детские сады в Пестречинском и Зеленодольском районах – перенесли на следующий год. Их готовность оценивается в 64% и 80% соответственно.

В сфере здравоохранения за отчетный период завершили строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани.

Из семи объектов отрасли культуры четыре остаются в работе и перейдут на следующий год. Это детские школы искусств, которые строят в рамках национального проекта «Семья». Сейчас работы на них выполнены на 38%.

В Казани продолжается рекультивация иловых полей по национальному проекту «Экологическое благополучие». Выполнено 87% запланированных работ.

Программы строительства объектов молодежной политики завершили полностью. За отчетный период сдали последний из семи объектов этого года – в Лаишевском районе.

В этом году благоустройство охватывает 51 общественную территорию. Работы на шести объектах еще предстоит завершить, общий уровень выполнения программы составляет 97%. За последние две недели благоустроили три территории в Арском, Чистопольском и Актанышском районах.

В республике обновляют системы водоснабжения и коммунальную инфраструктуру.

Работы ведут в рамках шести республиканских и двух федеральных программ. По программе обеспечения населения питьевой водой остается один объект в Арском районе, готовность которого составляет 90%. За отчетный период завершили четыре объекта в четырех муниципальных образованиях.

В рамках программы модернизации очистных сооружений продолжаются работы на двух объектах – в Балтасинском и Алькеевском районах. Общий уровень выполнения программы достиг 99%.

По республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры из 110 объектов работы продолжаются на 25. Программа выполнена на 87%. За последние две недели завершили работы на 11 объектах в четырех муниципальных районах.

В рамках федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили 98% запланированных работ. За отчетный период завершили один объект в Набережных Челнах.

Готовность объектов, которые обновляют в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», составляет 99%. За последние две недели завершили реконструкцию систем водоснабжения в Кукморском районе. Сейчас в работе остаются три объекта.

Во всех муниципалитетах Татарстана приняли решение о начале отопительного сезона.

На фоне похолодания республика продолжает подключать к теплу жилые дома и социальные учреждения. По данным Марата Айзатуллина, решения о подаче тепла приняли во всех 45 муниципальных образованиях.

Сейчас отопление работает в 13 244 многоквартирных домах, 1 252 школах, 1 353 детских садах, 1 670 объектах здравоохранения, 1 498 объектах культуры, 297 объектах спорта и молодежной политики, а также в 132 учреждениях социальной защиты.

По данным Ростехнадзора, 60 организаций в 22 муниципалитетах пока не получили акты готовности к отопительному периоду. При этом 55 из 115 организаций полностью выполнили необходимые работы.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности до 1 ноября, муниципальные образования – до 20 ноября.