В Татарстане ввели 96% из запланированного на 2023 год жилья

В Татарстане к данному моменту введено 96% из запланированного на 2023 год жилья — это почти 3 млн кв. метров из запланированных 3,1 млн. Об этом во время прямого эфира рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«На сегодняшний день мы уже выполнили план на 96%. По состоянию на понедельник (13 ноября — прим. Т-и) сдано 2 млн 988 тыс. кв. метров жилья. Нам остается всего 112 тыс. квадратов, за ноябрь-декабрь мы эти показатели исполним и завершим этот план», — пояснил глава ведомства.

Айзатуллин также подчеркнул, что в республике уже третий год подряд «перепрыгивают» показатель в 3 млн кв. метров построенного жилья. В 2021 году в эксплуатацию было сдано 3,1 млн кв. метров жилья, в 2022-м — 3,9 млн кв. метров, и 2023 год тоже не станет исключением.

«В 2020 году между Министерством строительства и ЖКХ РФ и республикой было подписано соглашение. Так, с 2023 по 2030 год мы должны сдать 25 млн кв. метров жилья. Поэтому в 2029-2030 годах наша планка — это 3,5 млн», — отметил Марат Айзатуллин.

Помимо этого, глава Минстроя РТ обозначил, что на данный момент в Татарстане уже выдали 523 разрешения на строительство 4,1 млн кв. метров жилья. «Это наш задел на два года вперед», — уточнил он.