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Происшествия 16 мая 2024 13:21

В Татарстане введут ограничения для любителей экстремального водного спорта

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В Татарстане планируют ввести ограничения на использование сапбордов, вейкбордов и других аналогичных плавсредств на водоемах республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

Согласно планам властей, кататься на них можно будет только в специально оборудованных для этого местах.

Как пояснил Юрий Венедиктов, соответствующее постановление будет внесено в Кабинет Министров республики. За нарушение установленных правил будет предусмотрен штраф.

По словам Венедиктова, жесткое регулирование связано с обеспечением безопасности на воде. Он напомнил, что во время прошлогоднего урагана спасателям пришлось эвакуировать десятки любителей сапбординга.

«Такого рода развлечениями никак нельзя заниматься на территории, где проходят крупные суда. Эти доски не регламентируются. Пожалуйста, используйте их для отдыха в положенных местах. В любом месте, где разрешено купание, за исключением пляжей. Любителей экстрима мы регулярно спасаем десятками, сапбордисты и виндсерферы катаются без спасательных жилетов и постоянно рискуют своими жизнями», – отметил Юрий Венедиктов.

#юрий венедиктов
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