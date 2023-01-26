В Татарстане дополнительно ограничат деятельность иностранных агентов

В Татарстане введут новые ограничения на деятельность иностранных агентов. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты республики приняли депутаты на 40-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Изменения вносятся в законы «О молодежной политике в РТ», «О референдуме РТ», «О местном референдуме», а также в Избирательный кодекс Татарстана и Кодекс РТ о муниципальной службе.

В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», направленный на правовое регулирование иностранных агентов на территории России, рассказал депутат Николай Рыбушкин, представляя законопроект.

«Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в создании таких сообщений и материалов, финансирование указанной деятельности», — заявил он.

Законопроектом устанавливается запрет на членство иностранных агентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Иноагентам — физическим лицам запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов на проводимых в России выборах, в фонды избирательных объединений и референдума (ранее такой запрет распространялся только на иностранных агентов — юридических лиц).

Кроме того, иноагентам не разрешается занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы.