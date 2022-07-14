В Татарстане введут новую социальную услугу для пожилых людей из сельской местности

В Татарстане расширят число социальных услуг, оказываемых гражданам старше 65 лет и лицам с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в сельской местности. Законопроект, которым вводится новая услуга, приняли депутаты на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Предусматривается доставка организациями социального обслуживания лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, в организации социального обслуживания», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Перевозка пожилых людей в медицинские учреждения и организации соцобслуживания осуществляется автотранспортом центров социального обслуживания населения, приобретенным на средства федерального бюджета по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Предлагаемая законопроектом срочная социальная услуга будет предоставляться бесплатно.

Парламентарии приняли законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в РТ».