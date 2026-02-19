В Татарстане введут налоговые льготы для инвесторов крупных дорожных проектов

В Татарстане снизят налоговую нагрузку на инвестпроекты по строительству и эксплуатации автодорог, построенных по концессионным соглашениям или на средства займа, а также на образовательную инфраструктуру Иннополиса. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «О налоге на имущество организаций», приняли сегодня депутаты на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект разработан для стимулирования инвесторов, реализующих проекты по строительству и эксплуатации автодорог, в том числе частных, созданных по концессионным соглашениям и на средства договора займа, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года», – рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя проект закона.

Он уточнил, что льгота на автодороги и их технологические сооружения предоставляется на семь лет с первого числа месяца, в котором объект введен в эксплуатацию.

Таким образом, под действие льготы подпадают два объекта, построенные по концессионным соглашениям. Это платный участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 и платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, входящая в состав автомагистрали Шали (М7) – Бавлы (М5).

Налоговая льгота также распространится на две автодорожные инфраструктуры, созданные на средства договора займа. Это автодорога от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до границы Казани и реконструированный участок Горьковского шоссе.

Кроме того, льготу по налогу на имущество организаций вводят с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года в отношении учебно-лабораторных корпусов образовательных организаций, которые находятся в городах с численностью населения до 7 тыс. человек.

«Это позволит снизить расходы и на развитие научной базы, и на подготовку новых IT-кадров не только для нашего региона, но и для всей России, поскольку в Иннополисе учится молодежь из разных регионов», – пояснил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он убежден, что эти нововведения повысят инвестиционную привлекательность Татарстана. «Все это в итоге будет способствовать экономическому росту и благополучию республики. Мы даем льготу на одну сумму, а денег на эти проекты привлечено в три раза больше. И сегодня мы этими объектами активно пользуемся», – заметил парламентарий.